Европа не может существовать без российских энергоресурсов. С такой оценкой выступил председатель правящей партии Республики Сербской Боснии и Герцеговины «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в беседе с РИА Новости.

Как отметил Додик, европейские элиты, несмотря на зависимость от России, «клюнули» на антироссийскую политику экс-президента США Джозефа Байдена. При этом, по его словам, уже сейчас понятно, что «энергетический кризис порождает все остальные кризисы».

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По мнению Додика, в будущем Евросоюз изменит политику и подходы в отношении России.

Ранее Додик заявил, что европейская элита совершила ошибку, поддержав Украину и выступив против России. В качестве примера он привел президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, у которых очень скромная поддержка в своих странах.