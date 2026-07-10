Вместо того, чтобы передавать деньги Украине, Европе следовало бы создать собственную систему противоракетной обороны (ПРО), призвал чешский премьер Андрей Бабиш, пишет РИА Новости со ссылкой на Mlada fronta DNES.

Как указал политик, он хочет поднять этот вопрос на следующем заседании европейских лидеров.

«Думаю, что вместо того, чтобы Европа давала очередные деньги Украине, использовала бы их для того, чтобы создать собственную систему обороны против баллистических ракет», — подчеркнул он.

Ранее политолог Леонид Крутаков заявил, что в Европе говорят об угрозе нападения РФ, чтобы скрыть свои проблемы.