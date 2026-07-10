Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что Россия якобы готовит диверсии против европейских стран, однако оглашение этой информации должно помочь предотвратить такой сценарий развития событий.

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Его слова передает портал RMF 24.

«Сегодня вы должны поверить нам — не только мне, но и другим странам — что у нас есть достоверная информация о том, что русские снова что-то замышляют, и цель этих предупреждений — предостеречь их от осуществления этих провокаций», — заявил он.

Как рассказал министр, у Запада якобы есть надежные разведывательные данные, подтверждающие эту информацию. Он утверждает, что Россия уже ведет «гибридную и кинетическую войну» против Польши и Франции.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев отметил, что европейские политики поставили «ложный диагноз» о российской угрозе и не понимают, что Россия является не проблемой, а источником решения многих проблем.