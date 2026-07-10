Что стоит за желанием президента Сербии уйти в отставку?

Сербский президент Александр Вучич заявил, что уйдет с поста главы государства и назначит досрочные выборы. Что стоит за желанием политика покинуть президентский пост, разбиралась газета «Известия».

Ранее Вучич заявил, что может уйти в отставку в ближайшее время. Президент Сербии отметил, что его мандат скоро истекает. Вучич был впервые избран в 2017 году, его переизбрали в 2022-м, а полномочия сербского лидера истекают в 2027 году. Заявление Вучича последовало за новыми протестами в Сербии.

При этом политик не собирается завершать карьеру: как ожидают в Сербской прогрессивной партии (СПП), он возглавит партийный список на будущих парламентских выборах.

По Конституции Сербии, если глава государства досрочно покинет должность, президентские выборы должны состояться в течение трех месяцев. Даты выборов пока не определены, но правящей партии выгоднее сначала провести парламентские. Если СПП сохранит большинство, ей будет проще подойти к президентской кампании, отмечается в статье.

Эксперты уверены, что причиной желания Вучича уйти со своего поста именно сейчас, стала накаленная обстановка в стране из-за массовых акций протеста. И в случае досрочных выборов у него есть шанс сохранить свое политическое влияние и занять должность премьер-министра. При этом вероятность того, что оппозиционные силы смогут консолидироваться до запланированных в 2027 году выборов, низкая.

Оппозиционные силы - «Зелено-левый фронт» и «Движение свободных граждан» - уже высказали мнение, что заявления Вучича об отставке и выборах нужны для отвлечения внимания общества, при этом подготовка к избирательной кампании фактически уже идет.

Пока оппозиция, в том числе студенческое движение, не представили кандидатов на пост президента. Однако сербские СМИ называют претендентами на высший государственный пост ректора Белградского университета Владана Джокича и бывшего баскетболиста, президента EuroLeague Basketball Деяна Бодирогу.

Влияние выборов на внешнюю политику

Внешнеполитический курс Белграда, вероятно, останется прежним. Сербия продолжит подготовку к вступлению в Европейский союз, но одновременно хочет сохранить партнерские отношения с Россией, газ из которой обеспечивает до 90% всего газового импорта страны, считает издание.

При этом если позиции правящей сейчас Сербской прогрессивной партии ослабнут, а новые политические силы окрепнут, Сербия может ускорить сближение с Евросоюзом.

Напомним, что протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после того, как 1 ноября 2024 году в городе Нови-Сад обрушился навес на железнодорожном вокзале. Тогда погибли 14 человек, еще двое скончались позже в больницах.

Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко ранее высказал мнение, что ЕС стремится заменить президента Александра Вучича на лояльного руководителя, и по мере приближения выборов в Сербии будет ожидаться «дальнейшая активизация протестного движения». По данным СМИ, Евросоюз не устраивает внешняя политика Белграда - сохранение связей с Россией, отказ от санкций против Москвы и нежелание признавать Косово.