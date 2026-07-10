Завершились похороны аятоллы Али Хаменеи

Траурная церемония по бывшему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, погибшему во время американских авиаударов весной 2026 года, завершилась в родном городе погибшего — Мешхеде. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Бывший верховный лидер был погребён в мавзолее имама Резы. Этому предшествовала неделя траурных мероприятий.

Проститься с Хаменеи пришли сотни тысяч человек. Церемонию пришлось отложить на несколько месяцев.

Напомним, что глава государства погиб ещё 28 февраля в результате массированных ударов США и Израиля по Тегерану. Тогда провести полноценные похороны не позволили непрекращающиеся бомбардировки, которые шли весь март.

Власти Исламской Республики приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость должной подготовки инфраструктуры и соображения безопасности. Лишь сейчас обстановка позволила организовать прощание с религиозным и политическим деятелем по всем канонам.