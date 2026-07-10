Иран угрожает Трампу: план убийства раскрыт

Израиль передал Соединенным Штатам разведывательные данные, указывающие на то, что Иран разработал план убийства американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно информации издания, Тегеран на протяжении нескольких лет открыто угрожает отомстить Трампу за убийство генерала Касема Сулеймани в 2020 году. На недавних похоронах верховного лидера Ирана Али Хаменеи участники скандировали призывы к смерти американского президента и разворачивали баннер с надписью «Мы убьем Трампа».

Дональд Трамп сам подтвердил информацию о возможном покушении, заявив журналистам, что занимает первое место в иранском списке целей. В ответ на угрозы он изменил свои планы по возвращению из Анкары, выбрав старый самолет Air Force One вместо нового воздушного судна, предоставленного Катаром. Это решение было принято по рекомендации Секретной службы.

Ранее в марте Трамп также утверждал, что иранские власти дважды пытались организовать его убийство, связывая эти попытки с военными действиями США и Израиля против Ирана и с убийством Али Хаменеи. Иранские власти опровергли обвинения в подготовке покушений на американских чиновников.

На фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном Трамп заявил, что перемирие с Ираном завершено, а дальнейшие контакты между странами являются «пустой тратой времени». Менее месяца назад стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал двухмесячное прекращение огня и начало переговоров о более широкой сделке. Однако Израиль выразил опасения, что США могут пойти на соглашение с Ираном без решения ключевых вопросов.