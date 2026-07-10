Тысячи человек вышли на митинг против произвола Петера Мадьяра

В Будапеште прошел митинг против произвола премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который внес в парламент поправку к конституции, предусматривающую отставку президента Тамаша Шуйока. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, перед резиденцией главы государства собрались несколько тысяч человек. Акцию организовали оппозиционные партии «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия под девизом «Остановим произвол». Собравшиеся скандировали лозунги с критикой Мадьяра, призывали к его отставке и выражали поддержку бывшему премьеру Виктору Орбану. В руках у участников были венгерские флаги и плакаты с критическими высказываниями в адрес премьера и его партии «Тиса». На одном из плакатов Мадьяр был изображен поедающим кровоточащую надпись «Демократия».

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Бывший президент Венгрии Янош Адер, выступая на митинге, заявил, что если Шуйока заменят другим человеком, тот не будет пользоваться уважением, не сможет представлять интересы страны за границей и выражать национальное единство. Директор по связям с общественностью «Фидес» Берталан Хаваши призвал президента не бояться «карманного диктатора» и подчеркнул, что Шуйок как конституционный юрист никогда не подпишет неконституционные решения.

До этого Адер заявил, что решения Мадьяра ведут Венгрию к холодной гражданской войне. Он добавил, что планы Мадьяра по отстранению действующего президента Венгрии с должности путем принятия поправок в конституцию нарушают принцип верховенства права.

Ранее экс-президент Венгрии решил подать в суд на Мадьяра.