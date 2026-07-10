Зеленский отреагировал на бунт против ТЦК во Львове

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал бунт против львовского ТЦК «очень плохой историей». Он напомнил министерству обороны Украины про обещанную реформу.

МВД разбирается с инцидентом в рамках действующего законодательства. Однако так, как произошло во Львове, «быть не должно», подчеркнул украинский лидер.

«История очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме», — проводит словам главы режима издание «Страна».

Зеленский уточнил, что оборонное ведомство должно сделать все, что обещало, намекая на обещанную министром Михаилом Федоровым реформу ТЦК.

В офисе Зеленского прокомментировали беспорядки во Львове

Ранее СБУ начала задерживать участников столкновений с сотрудниками военкоматов.