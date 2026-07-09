Экс-президент Венгрии пригрозил судом Мадьяру

Бывший президент Венгрии Янош Адер (2012-2022) заявил, что подаст в суд на нового премьер-министра республики Петера Мадьяра на фоне истории с Диснейлендом. Об этом пишет портал Index.

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По данным портала, Мадьяр в начале июля, в рамках кампании по дискредитации видных венгерских политиков, занимавших должности при его предшественнике Викторе Орбане, опубликовал программу роскошной поездки Адера в США в 2018 году.

Премьер предположил, что Адер под видом официального визита провел семейный отпуск с посещением Диснейленда, потратил государственные деньги — свыше $150 тыс. — на нужды своих близких.

«Увидимся в суде», — прокомментировал публикацию бывший президент.

Адер уточнил, что намерен потребовать защиты своей чести и достоинства и опровержения порочащих его сведений.

Виктор Орбан, в свою очередь, назвал проводимую Мадьяром политику «прямым путем к тирании».

Ранее экс-президент заявил в беседе с журналистами, что действия новых властей ведут страну «к гражданской войне».