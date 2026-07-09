В НАТО поставили под вопрос будущее Гренландии

НАТО нужен план действий на случай, если президент США Дональд Трамп решит установить контроль Вашингтона над Гренландией. Об этом сообщили Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного дипломата, приближенного к НАТО.

«Было ли это [высказывание Трампа о желании контролировать Гренландию] случайным или спланированным, мы не можем продолжать надеяться, что эта проблема просто исчезнет. Нам нужен реальный план действий», — рассказал он изданию.

По словам чиновника, заявления американского лидера о контроле над датским островом, похоже, не являются частью продуманной стратегии США. Как отмечает издание, европейские лидеры рассматривают заявления президента как тактический маневр, призванный сделать союзников более сговорчивыми на переговорах.

Ранее Дональд Трамп заявил, что он мог бы лишить Европу американской защиты от России из-за нежелания союзников передать Гренландию под контроль Вашингтона. Президент отметил, что Гренландия никак не помогает Дании, а Копенгаген, в свою очередь, не выделяет средства на «реальную поддержку острова».