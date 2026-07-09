Трамп раскрыл планы по будущим саммитам НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает прошедший в Турции саммит НАТО своей последней встречей с лидерами стран альянса.

© Московский Комсомолец

Отвечая на вопрос, станет ли саммит в Анкаре его заключительным мероприятием такого уровня в рамках Североатлантического альянса, Трамп дал отрицательный ответ. Тем самым он подтвердил намерение участвовать в подобных встречах и в дальнейшем.

Американский президент также вновь высказался о роли США в НАТО. По его словам, Вашингтон на протяжении долгого времени нес значительные расходы, обеспечивая безопасность своих союзников. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся в составе альянса прежде всего для защиты партнеров, а не собственной страны.

Кроме того, Трамп заявил, что государства — участники НАТО пошли навстречу требованиям Вашингтона. По его оценке, в ходе саммита удалось урегулировать многие вопросы, которые ранее оставались предметом разногласий.