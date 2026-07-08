Мерц заявил, что для Европы «закончилась халява»

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для европейцев «закончилась халява». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Phoenix.

Таким образом Мерц выразил согласие с требованием США к союзникам по НАТО увеличить расходы на оборону. По его словам, для стран Европы в альянсе «закончилась халява», так как раньше они тратили на оборону слишком мало.

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«Если просто посмотреть на цифры: то, что американцы тратят на НАТО, и то, что мы тратим на НАТО — соотношение 80 к 20, 80 — Америка, 20 — Европа, остальные страны НАТО — это неприемлемо», — заявил он.

Ранее Мерц восхитился словами президента США Дональда Трампа о саммите НАТО.