Главе офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову* (объявлен террористом в РФ) следует сдерживать эмоции на фоне ухудшения отношений между Варшавой и Киевом, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом пишет портал Wprost.

Накануне Буданов* сделал ряд пафосных заявлений об отношениях Украины с Россией и Польшей. Он признал, в частности, что рано или поздно контакты с Москвой будут возобновлены, страны начнут диалог.

Буданов* ждет эскалации с Польшей после 11 июля

Вместе с тем, предположил глава офиса, ситуация с Польшей будет развиваться по негативному сценарию. Он уточнил, что очередной пик эскалации с высокой долей вероятности придется на 11 июля, когда поляки поминают жертв Волынской резни.

По его мнению, в дальнейшем возможно два сценария — катастрофический и дипломатический. Он добавил, что предпочел бы деэскалацию.

«Лучше смягчить эмоции, потому что это Украина нуждается в поддержке Запада, а Польша очень много для нее сделала», — сухо посоветовал чиновнику Сикорский.

Министр пояснил, что обсудил слова Буданова* с главой МИД Украины Андреем Сибигой в контексте текущей ситуации в макрорегионе, добился понимания со стороны украинского коллеги.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.