Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за акцент на укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины на их совместной встрече. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Хорошая встреча с Президентом Трампом и его командой. Благодарен за важный акцент на укреплении противовоздушной обороны Украины», — написал он.

Глава государства также подчеркнул, что стороны обсуждали дипломатию и уточнил, что Украина старается «сделать так, чтобы она сработала», не уточнив, что конкретно имеет в виду. Он добавил, что Киев продолжит работать в этом направлении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев пытается создать нервозность в обществе, атакуя российские нефтеперерабатывающие заводы. Он назвал эту задачу невыполнимой для Киева.