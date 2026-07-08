Трамп анонсировал разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным 8 июля.
С таким заявлением американский лидер выступил во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
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«Сегодня я поговорю с Путиным. Он хочет закончить войну, многие в это не верят», — сказал он.
Ранее Трамп отметил прогресс в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.
«Думаю, за последние пару недель мы добились большого прогресса, и посмотрим, как все пойдет дальше», — пояснил президент.