Трамп анонсировал разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным 8 июля.

С таким заявлением американский лидер выступил во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Политолог Безпалько: Зеленский отверг план Трампа ради сохранения власти и жизни

«Сегодня я поговорю с Путиным. Он хочет закончить войну, многие в это не верят», — сказал он.

Ранее Трамп отметил прогресс в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.