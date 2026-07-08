Зеленский встретился с сенатором-террористом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на саммите НАТО в Анкаре с сенатором США Линдси Грэмом (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Мы очень содержательно обсудили перспективы в дипломатии и то, что необходимо для ее успеха. Я проинформировал о нехватке ракет-перехватчиков для "Пэтриотов"», — заявил Зеленский.

Отмечается, что украинский лидер также обсудил вопросы санкций против России с двухпалатной делегацией Конгресса США.

Накануне саммита стало известно, что Украина отвергла мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов и потребовала лучших условий соглашения. Отмечается, что Киев рассчитывает добиться новых условий в связи с изменением ситуации на фронте и не рассматривает возможность встречи с российской стороной для дипломатического урегулирования.