Лукашенко потребовал защитить картофель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе процедуры назначения своих помощников в регионах и председателей райисполкомов поднял актуальные вопросы, касающиеся нынешнего состояния сельскохозяйственной отрасли. Особое беспокойство у главы государства вызвала судьба картофельного урожая в условиях непрекращающихся обильных осадков. При этом он подчеркнул, что не драматизирует ситуацию в целом, поскольку для некоторых культур такие погодные условия могут оказаться даже полезными, однако есть культуры, требующие повышенного внимания.

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Президент Белоруссии заявил: «Боюсь за картошку. Я вчера вечером поехал на поле посмотрел картошку". Лукашенко добавил: "От фитофторы надо уберечь картофель при такой погоде. А так все развивается отлично».

Президент отметил, что в момент налива зерновых и созревания основных культур небольшие дожди идут на пользу, однако затяжные ливни создают благоприятную среду для развития грибковых заболеваний, в частности фитофтороза, который может существенно снизить урожайность картофеля. В связи с этим он дал поручение местным властям и аграриям принять все необходимые меры для защиты посадок.

В то же время Александр Лукашенко заметил, что обильные осадки сыграли положительную роль в заготовке кормов: «Не было бы счастья — несчастье помогло. Укосы трав хорошие". Президент отметил: "А кто еще подкормил азотом немножко травы после второго укоса, будет иметь хороший третий. Все развивается неплохо». Он акцентировал внимание на том, что погода, несмотря на свои капризы, способствует активному росту трав, что позволит хозяйствам создать хороший запас сенажа и силоса для животноводства на предстоящую зиму.

Говоря о подготовке к основному этапу уборочной кампании, Лукашенко потребовал от чиновников и руководителей хозяйств особой ответственности. Он подчеркнул, что в полной готовности должны быть не только комбайны и зернотоки, но и кадровый вопрос. «Это преступление, если на каком-то комбайне не будет хорошего механизатора", — пояснил президент Белоруссии. Он также отметил, что в связи с текущей погодой зерносушильное хозяйство становится вопросом номер один, поскольку урожай необходимо будет оперативно просушивать, чтобы избежать потерь.

Лидер республики ориентировал чиновников по-хозяйски подходить к решению производственных задач, не сидеть в кабинетах, но при этом не мешать работе руководителей хозяйств.

«Но и не болтайтесь по полю, не мешайте работать руководителям хозяйств. Все должно быть в меру», — напутствовал Лукашенко.

Он также напомнил о своем предыдущем поручении, согласно которому председатели райисполкомов должны лично держать на контроле и отвечать за работу отстающих хозяйств в районах. Глава государства выразил уверенность, что при должной организованности и своевременном применении защитных мер белорусские аграрии смогут справиться с вызовами природы и получить достойный урожай.