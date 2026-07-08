Саммит НАТО может не состояться в 2027 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их словам, предварительно саммит должна принять Албания. Однако тот факт, что эта страна остается одним из членов альянса с самыми низкими расходами на оборону, а взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом в рамках столь крупных мероприятий становится все более сложной задачей, "дает основания для пропуска саммита" в 2027 году, отмечают собеседники агентства.