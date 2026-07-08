Трамп нашел общий язык с женой Мерца

Президент США Дональд Трамп оказался в более хорошем настроении на ужине лидеров стран НАТО, чем во время недавней встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, где он вновь критиковал союзников за недостаточную поддержку в конфликте с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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В ходе банкета Трамп оказался за одним столом с Шарлоттой Мерц, супругой канцлера Германии Фридриха Мерца, и вел с ней беседу на политические и личные темы. Позже к разговору присоединился и сам канцлер, воспользовавшись возможностью улучшить отношения с американским президентом после недавних разногласий вокруг военных расходов Германии и ситуации с Ираном.

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Отмечается, что общая атмосфера на банкете оставалась дружелюбной, а Трамп смог наладить контакт с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, несмотря на недавние разногласия между политикам и после саммита «Большой семерки» (G7) во Франции.

Ранее сообщалось, что союзники США в НАТО рассчитывали, что американский лидер Дональд Трамп прибудет на саммит в Анкаре с настроем на достижение договоренностей, однако вместо этого столкнулись с его жесткой позицией по вопросам альянса.