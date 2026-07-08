Навроцкий вежливо побеседовал с Зеленским

Президент Польши Кароль Навроцкий вежливо побеседовал с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Об этом он рассказал перед пленарным заседанием саммита, трансляция пресс-подходов велась на официальном сайте альянса.

«Вчера я также провел вежливую беседу с Зеленским. Моя позиция по вопросам, касающимся напряженности в наших двусторонних отношениях, остается неизменной: Польша — и, как я полагаю, вся Европа — не может принять отсылок к боевикам УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России)», — сказал он.

Однако, по словам польского лидера, Варшава и Киев должны продолжать диалог, несмотря на конфликты.

Ранее правоцентристские депутаты Европарламента от партии премьер-министра Польши Дональда Туска потребовали включить осуждение Зеленского в ежегодный доклад о заявке Киева на вступление в Европейский союз. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится 8 июля.