Британский аналитик Александр Меркурис предупредил Киев, что Россия может снять все ограничения и начать в том числе и «охоту на Владимира Зеленского». Что грозит Украине, разбиралось издание «Царьград».

По мнению Меркуриса, Россия готовится снять все ограничения на удары по киевскому режиму, и представители НАТО на Украине уже предупреждены об этом.

«Могут начать охоту и, в конечном счете, убить Зеленского. А также, возможно, различных западных военных чиновников в Киеве. Последние играют чрезвычайно активную роль в военных действиях Украины», - уточнил эксперт.

При этом аналитик считает, что в России в ближайшее время может быть повышен статус специальной военной операции «до полномасштабной войны» или до «антитеррористической операции».

«Изменения практически неизбежны. Если они произойдут, то изменят ход войны», - уверен Александр Меркурис.

В свою очередь, по данным СМИ, бывший украинский военный, возглавлявший дроновое подразделение Вооруженных сил Украины, уверен, что у Киева есть время только до сентября. Затем Россия нарастит производство и дальше «гореть будет везде».

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