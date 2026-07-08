Мадьяр рассчитывает встретиться с Зеленским

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что рассчитывает в ближайшее время провести встречу с Владимиром Зеленским.

"Вчера у меня была возможность коротко поговорить с президентом Зеленским, и мы договорились о двусторонней встрече в ближайшем будущем", - сказал Мадьяр журналистам перед началом заседания во второй день саммита НАТО в Анкаре.

Зеленский был приглашен туда в качестве гостя.

Ранее они также коротко общались 19 июня на саммите Евросоюза в Брюсселе, куда приезжал Зеленский. Однако организовать их полноценную встречу для нормализации отношений между двумя странами, значительно ухудшившихся в последние годы, пока не удается.

В июне правительство Венгрии сняло свои возражения против открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС, хотя и отметило, что у него, как и у многих других членов сообщества, сохраняются сомнения относительно темпов этого процесса. Мадьяр неоднократно заявлял, что не поддерживает ускоренной интеграции Киева в европейские структуры. По его мнению, к Украине должны применяться такие же требования, как и к другим кандидатам. Венгрия дала зеленый свет переговорам ЕС с Украиной после того, как та согласилась вернуть венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье права в политической, культурной и образовательной областях, отобранные у него в последние годы.

После этого дипломаты двух стран приступили к подготовке первой встречи Мадьяра с Зеленским, однако согласовать ее условия до сих пор не удалось. Венгерский премьер предлагал провести ее в украинском городе Берегово (Закарпатская область), где проживает значительное число этнических венгров. По его мнению, это могло бы иметь важное символическое значение, однако в СМИ появлялась информация о том, что Украина хотела бы организовать такую встречу в Будапеште.

Отношения между Венгрией и Украиной ухудшились в период пребывания у власти правительства Виктора Орбана. Оно отказалось предоставлять военную помощь Украине, в том числе поставлять ей вооружения, и решительно высказывалось против ее вступления в ЕС, что вызвало открытое недовольство в Киеве и Брюсселе.