В Стамбуле прошел марш против саммита НАТО

В центре Стамбула прошел марш против саммита НАТО, который проходит с 7 по 8 июля в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание сообщает, что на мероприятие вышли несколько сотен человек. Акцию организовали Стамбульские силы труда, мира и демократии. Протестующие прошли от площади Таксим до дворца Долмабахче на берегу Босфора.

Отмечается, что у некоторых участников марша были транспаранты с критикой НАТО. Часть слоганов возлагает на альянс ответственность за конфликт на Ближнем Востоке.

«Вы здесь нежеланны. НАТО — это обнищание, убийства и уничтожение», — гласит один из них.

Ранее в Совфеде России выразили надежду, что «здравый смысл сыграет роль на саммите НАТО».