Эрдоган оценил визит Трампа в Турцию

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что визит президента США Дональда Трампа в Анкару имеет большое значение для республики, придал дополнительный импульс двусторонним отношениям. Об этом пишет РИА Новости.

В Турции во вторник, 7 июля, начался масштабный саммит НАТО. Участники планируют обсудить вопросы текущей повестки, в частности, урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и на Украине.

Глава США на полях мероприятия проводит встречи с лидерами стран-участниц альянса, гостями саммита, турецкими официальными лицами. На первом месте в графике были переговоры с президентом Турции, отметили журналисты.

После переговоров, уточнили авторы статьи, президенты США и Турции сделали ряд заявлений.

«Быть сегодня в Анкаре вместе с моим дорогим другом Трампом придало нам дополнительные силы. Хочу особо подчеркнуть, насколько важен этот визит», — подчеркнул, в частности, Эрдоган.

Ранее сообщалось, что одним из главных бенефициаров визита Трампа в Турцию станет турецкий бизнес, который ожидает снятия торговых барьеров и возобновления работы Совместного экономического комитета.

Эксперты разъяснили, что Эрдоган, известный своим транзакционным подходом к политике, смог найти общий язык с Трампом: Анкара предложила конкретные «пакеты» сотрудничества, где американские интересы в регионе «обмениваются» на поддержку турецкой промышленности, что было позитивно встречено в Белом доме.

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Турецкая администрация, в свою очередь, расценила визит как мощный импульс для преодоления так называемого «кризиса доверия», вызванного разными взглядами на события в Сирии и действиями курдских формирований.

Встреча в Анкаре, по мнению аналитиков, позволит синхронизировать позиции сторон по ключевым вопросам безопасности на Ближнем Востоке.