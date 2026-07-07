Макрон не стал комментировать приговор Ле Пен

Президент Франции Эммануэль Макрон не стал комментировать решение апелляционного суда Парижа, смягчившее приговор Марин Ле Пен. Глава государства подчеркнул, что не намерен вторгаться в дела правосудия, особенно находясь за рубежом. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Дамаске.

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"Что здраво для демократии – так это то, что президент республики не комментирует решения правосудия, так что я буду придерживаться этого правила, тем более за границей", - сказал Макрон.

Ранее апелляционная инстанция сократила лидеру

"Национального объединения" срок запрета на участие в выборах с пяти лет до 45 месяцев, из которых 30 — условно. Это решение открывает ей дорогу к президентской гонке 2027 года.

Помимо этого, Ле Пен приговорили к трём годам тюрьмы, включая два условно и год с электронным браслетом, а также штрафу в 100 тысяч евро.

Сам Макрон не сможет участвовать в выборах 2027 года, поскольку уже отработал два президентских срока подряд.

Марин Ле Пен судили по делу о фиктивном найме помощников в Европарламенте. Следствие установило, что она и её соратники по партии «Национальное объединение» в период с 2004 по 2016 год оформляли людей как парламентских ассистентов, но фактически те работали на партию, а не в Европарламенте. Таким образом было незаконно растрачено несколько миллионов евро из бюджета ЕС.