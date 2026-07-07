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Макрон не стал комментировать приговор Ле Пен

Московский Комсомолец

Президент Франции Эммануэль Макрон не стал комментировать решение апелляционного суда Парижа, смягчившее приговор Марин Ле Пен. Глава государства подчеркнул, что не намерен вторгаться в дела правосудия, особенно находясь за рубежом. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Дамаске.

Макрон не стал комментировать приговор Ле Пен
© Московский Комсомолец
"Что здраво для демократии – так это то, что президент республики не комментирует решения правосудия, так что я буду придерживаться этого правила, тем более за границей", - сказал Макрон.

Ранее апелляционная инстанция сократила лидеру

"Национального объединения" срок запрета на участие в выборах с пяти лет до 45 месяцев, из которых 30 — условно. Это решение открывает ей дорогу к президентской гонке 2027 года.

Помимо этого, Ле Пен приговорили к трём годам тюрьмы, включая два условно и год с электронным браслетом, а также штрафу в 100 тысяч евро.

Сам Макрон не сможет участвовать в выборах 2027 года, поскольку уже отработал два президентских срока подряд.

Марин Ле Пен судили по делу о фиктивном найме помощников в Европарламенте. Следствие установило, что она и её соратники по партии «Национальное объединение» в период с 2004 по 2016 год оформляли людей как парламентских ассистентов, но фактически те работали на партию, а не в Европарламенте. Таким образом было незаконно растрачено несколько миллионов евро из бюджета ЕС.