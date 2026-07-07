Трамп отказался защищать Европу

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом допустил возможность полного вывода американского военного контингента из Европы. Глава Белого дома дал понять, что Вашингтон более не считает необходимым нести финансовые и кадровые обязательства по обеспечению безопасности Старого континента.

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«Нам не нужно тратить никаких денег, мы могли бы вывести всех наших солдат из Европы», — заявил Дональд Трамп в общении с журналистами.

Отвечая на уточняющий вопрос о конкретных планах по дальнейшему сокращению военного присутствия в регионе, американский лидер оставил ситуацию в подвешенном состоянии, дав понять, что Вашингтон пересматривает целесообразность своей текущей стратегии.

«Посмотрим», - сказал Трамп.

Подобная риторика свидетельствует о глубоком кризисе внутри Североатлантического альянса. Заявления Трампа подчеркивают готовность Белого дома к радикальному пересмотру обязательств перед европейскими союзниками.

СМИ ранее сообщали, что европейцы на саммите в Анкаре хотят сократить свою зависимость от США в плане оружия. В частности, Великобритания и Германии намерены торпедировать процесс создания европейских дальнобойных ракет.