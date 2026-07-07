Трамп прибыл на саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп прибыл на саммит Североатлантического альянса (НАТО) в Анкару. Прямой эфир с приземления борта главы государства вел YouTube-канал Белого дома.

Американского лидера встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

До этого CNN со ссылкой на чиновников писал, что Трамп отправляется на саммит НАТО в "скверном настроении", поэтому нет уверенности, что мероприятие пройдет гладко. Как отмечается в материале, Трамп "за закрытыми дверями гневно жаловался на отсутствие поддержки со стороны НАТО, и эта риторика отразилась и в его публичных заявлениях".

7-8 июля в Анкаре проходит очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, чего ожидать от этого саммита.