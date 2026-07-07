Эксперт назвал причины аномальной жары в Европе

Волна аномальной жары в странах Европы была вызвана сочетанием устойчивого антициклона, притока теплого воздуха и глобального потепления. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал эксперт по климату Королевского метеорологического института Нидерландов (KNMI) Петер Сигмунд.

По его словам, в KNMI пришли к выводу, что ядро области высокого давления с наиболее теплым воздухом сперва находилось над Испанией и Францией. После оно постепенно переместилось к Нидерландам. Самая высокая температура в стране в конце июня была зафиксирована на юге в Лимбурге — 39,4 градуса.

Сигмунд добавил, что обширная область высокого давления и ее медленное смещение обеспечило жаркие и солнечные дни.

«Если объединить результаты наблюдений и климатических моделей, то видно, что трехдневная жара, подобная той, что наблюдалась 24–26 июня, из-за изменения климата стала более чем на три градуса теплее по сравнению с доиндустриальной эпохой», — заявил эксперт, подчеркнув, что без глобального потепления такие температуры были бы практически невозможны.

Как ранее сообщал Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM), с 22 по 28 июля более 3,5 тысяч человек погибли в Нидерландах от высокой жары. За этот же период во Франции из-за аномальных температур скончались более 2 тысяч человек.