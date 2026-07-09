Трамп оценил саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп завершил свое участие в саммите НАТО в Анкаре на неожиданно позитивной ноте, развеяв главные страхи европейских лидеров.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытых переговоров.

«В конце концов, это было лучшее, на что мог рассчитывать [генеральный секретарь НАТО Марк] Рютте, даже несмотря на то, что саммит начался не слишком удачно. Именно к такому результату он стремился весь последний год, с тех пор как Трамп покинул саммит 2025 года в Нидерландах, нехарактерно дружелюбно отозвавшись об альянсе», — следует из публикации.

Как отмечает телеканал, Трамп остался в хорошем настроении, заявив, что в зале заседаний «царила любовь», а участники саммита буквально засыпали его комплиментами. Комментируя такое поведение коллег, американский лидер признал: если у европейцев и был расчет «подобраться к нему» через лесть, то этот план полностью сработал.

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