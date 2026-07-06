Во Франции вновь ограбили музей

После шока, который пережила Франция после налета на парижский Лувр в октябре прошлого года, пришло новое потрясение - пострадал музей знаменитой на весь мир марки Lalique. Той самой, которая считается мировым лидером в изготовлении художественных предметов из хрусталя, стекла, эмали. Нанесенный ущерб оценивается в сумму не менее четырех миллионов евро.

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Музей, расположенный на востоке страны, преступники посетили рано утром. Взломали дверь, проникли в зал, где были выставлены драгоценности. Взломали шесть витрин и похитили несколько десятков украшений. Вся операция, что подтверждают записи камер видеонаблюдения, заняла ровно 11 минут.

Музейная сигнализация сработала, однако охранная компания, получив сигнал тревоги, не торопилась прибыть на место происшествия. По иронии судьбы первой там оказалась уборщица, которая в это время обычно приступает к своим обязанностям. Именно она, увидев взломанную дверь, сразу позвонила полицейским. Те отправились в музей, опередив незатейливых служащих из охранной фирмы. Понятно, что воров уже и след простыл.

Охранная компания, получив сигнал тревоги, прибыть на место ЧП не торопилась.

После ЧП в Лувре музей Lalique, который в 2011 году был открыт рядом с фабрикой, где известнейший художник Рене Лалик творил произведения в классических стилях арт-деко и арт-нуво, был внесен в государственный список "уязвимых культурных объектов" и якобы находился под особым контролем. Но как оказалось, помимо более чем сомнительных стражников "на удаленке" в его штате не было ни одного ночного сторожа. Мэр коммуны возмущен до глубины души и объявил о намерении "разобраться по-свойски" с нерадивым частным охранным агентством. Досталось и правительству, которое для защиты музеев выделило в конце прошлого года 30 миллионов евро. Однако, как указано в отчете специальной парламентской комиссии, лишь 23 процента музеев страны имеют более или менее сносные программы защиты своих коллекций. Что касается пропавших предметов, то здесь ситуация отличается от луврской. Дело в том, что все драгоценности сделаны из хрусталя. Так что переплавить их, как это можно было сделать с украшениями из золота, украденными в Париже, нельзя. Эксперты-криминологи полагают, что налет на музей Lalique был осуществлен "под заказ" некоего теневого коллекционера, а это значит, что похищенное трудно будет найти.