Названа причина аномальной жары в Европе

Королевский профессор метеорологии и климатологии университета Рединга (Великобритания) Ханна Клоук рассказала о причине аномальной жары, которая накрыла Европу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Клоук, основной причиной аномальной жары является изменение климата. Она также добавила, что Великобритания уже пережила одну волну жары, но впереди ожидается еще одна.

«Причина, по которой аномальная жара продолжает бить рекорды, заключается в изменении климата. В мае и июне этого года у нас уже была рекордная жара, температура приближалась к 38 градусам, и сейчас надвигается еще один период жары, о чем предупреждают санитарные службы», — заявила она.

Ранее аномальная жара дошла до канадской Арктики.