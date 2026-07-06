Президент США Дональд Трамп сообщил, что его телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным прошел «очень хорошо».

Слова главы Белого дома приводит РИА Новости.

«У меня состоялся очень хороший разговор, и, думаю, мы, думаю, уже близки к тому, чтобы довести это до конца», — сказал Трамп, комментируя попытки урегулировать конфликт на Украине.

Путин и Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить диалог и снова созвониться в ближайшее время.

В России указали на скрытый смысл новых переговоров Путина и Трампа

Обсуждение проходило в преддверии саммита НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре. Одной из основных тем встречи станет дальнейшая поддержка Украины.

6 июля источник в турецком правительстве сообщил, что Трамп обсудит с президентом Турции Реджепом Эрдоганом возобновление мирных переговоров по Украине.