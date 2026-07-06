Как сейчас выглядит Сильвестр Сталлоне

6 июля одному из самых ярких актеров 90-х Сильвестру Сталлоне исполняется 80 лет. Несмотря на тяжелое детство, частичный паралич лица и большие трудности в начале карьеры, ему удалось завоевать признание миллионов кинозрителей по всему миру.

Сильвестр Сталлоне родился 6 июля 1946 года в Нью-Йорке в семье с итальянскими, французскими и еврейскими корнями. Во время родов ему повредили лицевой нерв акушерскими щипцами. Травма вызвала частичный паралич губы, подбородка и языка, а также отразилась на его речи.

В подростковом возрасте Сталлоне отличался буйным нравом. Его постоянно исключали из школ. Сильвестр также неоднократно попадал в полицию. Благодаря спортивным достижениям ему удалось получить стипендию в Американском колледже в Швейцарии, где увлекся игрой в студенческом театре. После возвращения в США Сталлоне поступил на актерский факультет в университет Майами.

Путь к славе растянулся для начинающего актера на несколько лет. Все это время Сильвестр ходил на кастинги, пытаясь получить хоть какую-то значимую роль. Лишь в 1976 году, после целой череды неудач, он смог заинтересовать продюсеров историей о боксере-любителе Рокки, которому внезапно предложили выступить против действующего чемпиона Аполло Крида.

«Семь долгих, тяжелых лет. Я жил на $1600 в год, семь лет меня разворачивали на кастингах, не читая сценариев, и в какой‑то момент я просто заперся в комнате и написал «Рокки» за три с половиной дня», — вспоминал Сталлоне.

Фильм стал кассовым хитом и принес создателям миллионы долларов прибыли. Впоследствии было снято еще пять частей о приключениях Рокки на ринге. В 2015 году на экраны вышел фильм «Крид: Наследие Рокки», который положил начало побочной серии, рассказывающей историю нового персонажа — Адониса Крида, ученика Рокки. Главные роли в картине сыграли Майкл Б. Джордан и Сильвестр Сталлоне.

Всего за свою карьеру актер снялся в более чем ста кинофильмах. Самыми знаковыми из них стали фильмы «Рэмбо: Первая кровь» (1982), «Кобра» (1986), «Скалолаз» (1993), «Разрушитель» (1993), «Судья Дредд» (1995), «Неудержимые» (2010).

Сильвестр Сталлоне трижды был женат. У него пятеро детей.