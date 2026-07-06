Трамп атаковал Мелони в соцсетях перед саммитом НАТО

Президент США Дональд Трамп снова задел премьер-министра Италии Джорджу Мелони в соцсетях накануне саммита НАТО.

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На своей странице Трамп выложил свое фото с Мелони и подписью "необходим судебный запрет на приближение".

Трамп не первый раз атакует итальянского премьера.

В апреле американский президент раскритиковал папу Римского Льва XIV, осудившего нападение на Иран, а Мелони вступилась за понтифика и назвала действия Трампа неприемлемыми. Трамп в ответ заявил, что находится "в шоке" от премьера Италии, которая "сильно отличается" от того, что он о ней думал.

В конце июня Трамп в комментарии итальянскому телеканалу сказал, что глава правительства Италии "умоляла" его о совместном фото на недавнем саммите G7 во Франции и он сделал это из жалости. Мелони, в свою очередь, назвала утверждение Трампа "полностью выдуманным".

Саммит НАТО пройдет в столице Турции Анкаре 7-8 июля.