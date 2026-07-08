В Иране поблагодарили Путина

Граждане Ирана, участвовавшие в траурных мероприятиях в Тегеране, в беседе с ТАСС выразили благодарность президенту России Владимиру Путину за политическую поддержку.

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«Мы хотели бы передать России, которая также столкнулась с войной, послание дружбы и благодарности за то, что была вместе с нами, а президент России Владимир Путин и другие чиновники поддерживали Иран и высказали свое неприятие высокомерию Америки и Израиля», — сказал шиитский богослов Саджад Эслами.

Офицер армии Ирана, обеспечивавший безопасность прощания с верховным лидером Али Хаменеи, назвал Россию «дорогим другом и соседом». Судья и доктор юридических наук Саид Саади отметил, что Тегеран желает русскому народу «стойкости в борьбе за свою безопасность».

Строитель Самии Эсфахани назвал Россию соседней и братской страной, с которой у Исламской Республики «достигнуто наибольшее взаимопонимание и наибольший уровень взаимодействия».

Юрист Мостафа Гадир также выразил благодарность России, которая, по его словам, «хорошо сотрудничала с Ираном в течение всего времени» и всегда поддерживала Тегеран. Военный пенсионер Сиамака Хесами сказал, что Россия и Иран вместе противостоят «силе и высокомерию».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в ходе недавней беседы с американским лидером Дональдом Трампом не выдвигал новых предложений по ядерным материалам Ирана.