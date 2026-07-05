В Конго назвали общее число смертей от Эболы

По официальным данным, общее число смертей от Эболы в Конго достигло 473. Министр социального обеспечения страны предупредил, что если вирус доберется до лагерей беженцев в провинции Итури, где в тяжелых условиях проживает более миллиона человек, то ежедневная смертность может возрасти до тысячи. Он также отметил, что вирус уже активен в Итури.

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Заражение вирусом Эбола происходит при непосредственном взаимодействии с зараженным человеком или его останками. Инфекция проникает через раны на коже или слизистые оболочки при контакте с кровью, жидкими выделениями организма или тканями больного либо умершего. Дополнительный риск создают предметы, на которых сохранился вирус.

Особую опасность представляют ритуалы прощания с усопшими, когда участники обряда напрямую соприкасаются с телом покойного. Важно отметить: вирус не передается воздушно-капельным путем, то есть через кашель, чихание или простое дыхание.