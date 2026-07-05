Американский лидер Дональд Трамп выступил с угрозой уничтожить серп и молот как коммунистическую символику.

«Звёзды и полосы уже стерли серп и молот с лица земли, и при необходимости мы сделаем это вновь», — цитирует его издание The New York Times.

Трамп назвал коммунизм «опухолью, которую требуется немедленно удалить» и указал, что эта идеология якобы вновь заявила о себе на территории США. По его словам, коммунистическая система полностью несовместима с американским укладом. Президент отдельно подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не превратятся в коммунистическое государство.