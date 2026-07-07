Раскрыт подарок Трампа Эрдогану

Президент США Дональд Трамп может сообщить своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности разрешить продажу Турции американских истребителей F-35, запрет на которую вел сам глава Белого дома. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Изменение позиции Трампа, который на этой неделе направляется на саммит НАТО в Анкару и заявил, что готовится привезти подарок, который "очень обрадует" Эрдогана, может столкнуться с противодействием в Конгрессе (...). Чиновники несколько расходятся во мнениях, как именно Трамп попытается обойти ограничения Конгресса (...) Они ожидают, что он даст знать о своем намерении, хотя пока неизвестно, когда именно это произойдет», — передает газета слова четырех американских чиновников.

При этом источники не исключили, что Трамп может изменить свое мнение, поскольку он «непредсказуем даже для своих сотрудников». Однако представители администрации США предположили, что президенты обеих стран могут «обменяться письмами по этому вопросу, чтобы начать процесс».

В июле 2019 года Трамп заявил, что США не продадут Турции истребители F-35 из-за того, что Турция не отказалась от покупки у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.