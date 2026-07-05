Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «24 канал».

По данным украинского СМИ, в городе зафиксирован взрыв. В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Детали произошедшего и информация о возможных пострадавших уточняются.

Харьковская область с начала специальной военной операции регулярно подвергается обстрелам и ракетным ударам. Регион находится в непосредственной близости от линии соприкосновения, что делает его одной из наиболее напряжённых зон.

Воздушная тревога объявляется в области при угрозе ракетного удара или атаки беспилотников. Украинские власти призывают жителей немедленно укрываться при звуке сирен.