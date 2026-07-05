Лукашенко потребовал вернуть Мадуро в Венесуэлу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительное послание уполномоченному президента Делси Родригес. Он заявил, что народ Венесуэлы столкнулся с беспрецедентной формой агрессии, которая не имеет оправдания.

По словам белорусского лидера, трагические январские события не сломили дух венесуэльцев и показали, какой ценой отстаивается суверенитет.

Он приветствовал усилия правительства по сохранению мира, конституционного порядка и скорейшего возвращения на родину президента Николаса Мадуро и его супруги.

Лукашенко убежден, что Венесуэла продолжит уверенно отстаивать национальные интересы. От отметил, что несмотря на международную турбулентность, отношения двух стран демонстрируют устойчивость и нацеленность на укрепление стратегического сотрудничества.