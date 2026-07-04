В Лондоне назвали США «британским проектом»

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для Daily Mail, приуроченной к 250-летию независимости США, заявил, что Соединённые Штаты останутся самой влиятельной державой мира ещё как минимум на столетие и что Китаю не удастся догнать их в ближайшие 100 лет.

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При этом он подчеркнул, что американцам не следует забывать: их страна была основана британцами и по сути является «британским проектом».

По мнению Джонсона, обретение независимости Тринадцатью колониями — это не результат самостоятельного развития американской политической мысли, а прямое продолжение идей британских просветителей XVIII века.

Он напомнил, что такие отцы-основатели, как Джефферсон и Франклин, вплоть до разрыва с короной считали себя британскими подданными, а борьбу за независимость воспринимали как отстаивание древних английских свобод — верховенства права, представительного правления, суда присяжных и принципа «налогообложения только с согласия».

Джонсон заключил, что существование США должно вызывать у британцев гордость, назвав это достижение «самым выдающимся, что Британия дала миру». По его словам, именно британские идеалы, заложенные в основу государственности США, обеспечивают их геополитическое доминирование, которое продлится ещё «на столетие или даже больше».