Трамп: Америка никогда не станет коммунистической страной

Президент США Дональд Трамп выступил у горы Рашмор в Южной Дакоте по случаю Дня независимости. Он заявил, что можно быть верным Карлу Марксу, а можно — Америке, но нельзя быть и тем, и другим.

По словам американского лидера, в США наблюдается возрождение коммунистической угрозы, которая исходит в том числе от недавно прибывших в страну.

Трамп обрушился с критикой на НАТО

Выступление прошло в рамках празднования Дня независимости Соединенных Штатов. Ранее Трамп уже неоднократно использовал антикоммунистическую риторику.

Он критиковал своих политических оппонентов. День независимости США отмечается 4 июля. В этом году страна празднует четверть тысячелетия с момента основания.