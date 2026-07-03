Генерал Милошевич может выйти по УДО

Власти Эстонии рассматривают вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего командующего Сараевско-Романийским корпусом армии боснийских сербов Драгомира Милошевича. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на уведомление Минюста и цифрового развития Эстонии.

В уведомлении указано, что Милошевич отбыл уже почти две трети из назначенного ему срока. После этого суд может рассмотреть вопрос о его условно-досрочном освобождении. При рассмотрении запроса суд будет учитывать обстоятельства совершенных преступлений, потенциальные последствия из-за его освобождения и поведение генерала в тюрьме.

Если же Милошевича все-таки отпустят, он будет выслан в Эстонию, так как является иностранным гражданином.

Напомним, что Драгомир Милошевич был осужден Международным трибуналом по бывшей Югославии на 29 лет заключения за преступления против гражданского населения Сараево во время войны в Боснии и Герцеговине.