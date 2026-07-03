Трамп и Нетаньяху договорились

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились в скором времени встретиться в США. Об этом проинформировала канцелярия главы правительства Израиля, пишет РИА Новости.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху только что поговорил с президентом США Дональдом Трампом... Нетаньяху и Трамп договорились в скором времени встретиться в США», — говорится в сообщении.

Также Нетаньяху поздравил Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов. Премьер-министр отметил, что Штаты являются гарантом глобальной свободы, а Израиль высоко ценит тесные связи между странами.

Ранее американские СМИ писали, что Дональд Трамп устал от телефонных разговоров с Биньямином Нетаньяху, поскольку они обычно сводились к призывам к новым ударам. До этого стало известно, что Израиль остался недоволен мирным соглашением Ирана и США. Особое возмущение связано с тем, что сделка позволит вернуть средства в казну Исламской Республики вместо «создания условий для краха режима».