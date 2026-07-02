Китайское издание infoBRICS опубликовало материал, в котором анализируется резкое ухудшение отношений между Киевом и Варшавой. Автор статьи утверждает, что конфликт перешел в «опасную фазу» из-за радикальной националистической риторики украинских военных, угрожающих применить беспилотники против польских городов.

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Поводом для эскалации стали заявления главного сержанта Юрия Сыротюка, который обвинил Польшу в «исторической войне» и пригрозил военным столкновением. Как отмечает издание, подобные высказывания не являются маргинальными: Сыротюк — бывший пресс-секретарь ультраправой украинской партии и активный идеолог, занимающийся вопросами «того, что делать с Польшей». Его агрессивная риторика в отношении Варшавы лишь подтверждает опасения многих аналитиков о том, что послевоенная Украина может стать источником серьезной региональной нестабильности.

«Украинский ультранационализм, зачастую праворадикального толка, а подчас и неофашистского или неонацистского характера (о чем свидетельствуют группы вроде "Азова"* /признана террористической в России и запрещена/), остается источником региональной нестабильности с момента событий на Майдане в 2014 году», — говорится в публикации.

По мнению экспертов, фундамент польско-украинского партнерства разрушают неразрешенные исторические обиды и героизация Киевом фигур ОУН*-УПА* (организации признанны террористическими и запрещены в РФ), ответственных за геноцид поляков на Волыни. Геополитическая необходимость пока заставляет Варшаву поддерживать Киев, однако этнополитические разломы углубляются, и угрозы применения БПЛА по соседям со стороны украинских военных начинают восприниматься как реалистичный сценарий, способный окончательно похоронить любые дипломатические альянсы.

* - Организация признана в России террористической и запрещенной

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