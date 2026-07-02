В МИД Турции назвали проблему для всего мира

Израиль стал проблемой для всего мира из-за своей политики. Об этом в интервью телеканалу CNN Turk заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Министр подчеркнул, что турецкий президент Реджеп Эрдоган первым и «в одночасье» прекратил торговлю с Израилем после начала операции в секторе Газа.
«Важно занять твердую позицию и начать что-то делать», — добавил Фидан.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пожаловался на угрозы Эрдогана уничтожить Израиль.
«Мы относимся к этим словам очень серьезно, потому что если мы чему и научились из истории нашего народа, так это тому, что, когда кто-то говорит, что намерен вас уничтожить, к этому стоит отнестись серьезно»,— заявил он.