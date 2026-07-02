В МИД Турции назвали проблему для всего мира

Израиль стал проблемой для всего мира из-за своей политики. Об этом в интервью телеканалу CNN Turk заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

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«Израиль ищет себе нового врага. Израиль является не только проблемой для Турции, он стал проблемой для всего мира. Власти Израиля стали бременем, которое человечество больше вынести не может», — сказал он.

Министр подчеркнул, что турецкий президент Реджеп Эрдоган первым и «в одночасье» прекратил торговлю с Израилем после начала операции в секторе Газа.

«Важно занять твердую позицию и начать что-то делать», — добавил Фидан.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пожаловался на угрозы Эрдогана уничтожить Израиль.