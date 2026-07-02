Трамп возмутился тратами США на НАТО

Соединенные Штаты тратят на НАТО больше других стран, не получая никакой выгоды.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Соединенные Штаты тратят на НАТО гораздо больше денег, чем любая другая страна, на их защиту, не получая при этом никакой выгоды», — написал глава Белого дома.

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Трамп отметил, что США потратили 999 миллиардов долларов, Великобритания — 90,5 миллиардов долларов, Франция — 66,5 миллиардов долларов, Италия — 48,8 миллиардов долларов, Польша — 44,3 миллиарда долларов.