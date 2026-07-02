Лукашенко объяснил, почему Белоруссия является центром Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал свою страну центром Европы. Его слова привел Telegram-канал «Пул Первого».

Такое заявление белорусский лидер сделал 2 июля в ходе переговоров со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто.

«Я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать», - заявил Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии предложил индонезийской стороне рассчитывать на Минск для работы в Европе и пообещал, что сделает все необходимое, чтоб та «не пожалела, что связались с нами».

Лукашенко назвал ушедшим время разговоров о «последнем диктаторе Европы»

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с большим, комплексным визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию. Первой остановкой стал Китай, где он провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином и посетил Пекинский университет.