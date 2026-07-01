На острове Сицилия проснулся Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе. Об этом сообщает Life.

Отмечается, что извержение началось из нового жерла, которое открылось на высоте около 3000 метров — сейчас из него вытекает поток лавы. При этом, извержение набирает силу.

Впрочем, местные власти объявили, что извержение не несет опасности для местного населения и туристов. Вулкан расположен вдали от густонаселенных районов, а лава стекает по безлюдным склонам. Кроме того, мониторинг активности вулкана ведут ученые.

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Этна – один из самых активных вулканов на Земле. Его высота составляет около 3329 метров, а регулярная активность стала точкой притяжения туристов.