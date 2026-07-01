Скончался солист Village People Виктор Уиллис

Скончался вокалист группы Village People Виктор Уиллис. Музыканту было 74 года, о его смерти сообщили участники коллектива.

—Виктор скончался в понедельник, 30 июня, после непродолжительной, но тяжелой болезни, — говорится в сообщении группы.

Виктор Уиллис с 1970-х годов был вокалистом и соавтором главных хитов Village People. На сцене он чаще всего появлялся в образе полицейского или моряка, а другие участники выступали в костюмах ковбоя, строителя и других узнаваемых персонажей.

В 2020 году Библиотека Конгресса США включила песню «Y.M.C.A.» в Национальный реестр звукозаписей, признав ее культурно и исторически значимой. Во время своих предвыборных кампаний композицию активно использовал Дональд Трамп.

Помимо «Y.M.C.A.», группа Village People получила мировую известность благодаря таким хитам, как «Macho Man», «In the Navy» и «Go West».